В киевском метро исчезнут надписи «Выхода нет»

В среду утром снова на роковой станции "Вокзальная" под поезд прыгнул очередной приезжий - 22-летний житель Шостки (Сумская область) Виталий Р, пишет газета "Сегодня". До него с начала года уже 5 человек пытались свести счеты с жизнью в метро. Три попытки произошли на этой станции.

Парень прыгнул под прибывающий на станцию поезд, но машинист успел затормозить вовремя. На 15 минут пришлось остановить движение поездов. Самоубийца в больнице, говорит, что прыгнул из-за девушки, которая его бросила. Печальная статистика вынудила подземщиков пойти на экстренные меры.

Как узнала газета у пресс-секретаря метрополитена Надежды Шумак, с дверей исчезнут надписи "Выхода нет", а остановки будут объявлять детскими голосами. "Чтобы вызыватьулыбку у пассажиров", - пояснила г-жа Шумак. Запись уже началась. Пробуют 16 детей от 8 до 14 лет из студии детской песни в Черновцах. Выберут 1 мальчика и 1 девочку. Для начала "заговорит" по-детски одна из линий метро - если киевлянам понравится, то детки озвучат все линии. Психолог Светлана Васильева согласна, что детские голоса могут развеять мысли о самоубийстве: "Голос ребенка может заставить переключиться на мысли о будущем".