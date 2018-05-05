В "Борисполе" задержали мужчину при попытке вывезти из Украины культурные ценности

Речь идет о металлические браслеты, металлическую часть оружия, нашейный украшение и тому подобное.

В международном аэропорту «Борисполь» прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обнаружили у 50-летнего мужчины, который пытался вывезти в одну из стран Европейского союза культурные ценности.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. «Так, у мужчины изъяты металлические браслеты, металлическая, изогнутая в виде подковы, часть оружия, шейные украшения, 12 различных железных, поврежденных ржавчиной, фрагментов ручного огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день внесено ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые вещи, а также готовится ходатайство в суд о назначении экспертизы по ним.

«После заключения эксперта будет решен вопрос об уведомлении о подозрении лица, намеревавшегося перевезти культурные ценности.

Досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 (законченное покушение на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей) УК Украины продолжается», - сообщили в прокуратуре.