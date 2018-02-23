Журналисты показали скрытые от человеческих глаз уникальные сокровища Януковича (видео)

Вещи политик-беглец хотел вывезти в Крым, но они оказались в Национальном художественном музее.

Сокровища, которые Виктор Янукович не успел вывезти из "Межигорья", оценивается Генпрокуратурой в 320 миллионов гривен.

Читайте такжеПеред бегством Януковича в Россию Добкин предоставил ему транспорт в Харькове - свидетель

Как говорится в сюжете ТСН, всего описано 585 предметов, среди которых самой дорогой является картина Василия Поленова "Христос и грешница", которую оценивают в 150 миллионов.

Вещи политик-беглец хотел вывезти в Крым, но они оказались в Национальном художественном музее. Картины, книги, иконы, посуда ныне значатся, как единицы хранения. Среди них есть исторические ценности, современная дорогая посуда – серебряные икорницы, французский фарфор, декоративные вазоны и подсвечники. Музейщиков в Межигорье четыре года назад пригласили майдановцы, чтобы специалисты оценили и вывезли ценные вещи. Остальные, например, расшитые стразами Сваровски образы оставили в имении. В том же году "сокровища Януковича" даже выставили в музее на показ, однако вскоре они стали вещественными доказательствами в судебном деле. Вещи убрали с выставочной площади и спрятали в отдельном помещении.

«Журналисты ТСН стали первыми, кому открыли двери, за которыми хранится "Апостол" Ивана Федорова с первой серии печати, которых в мире осталось всего несколько сотен. Подсчитать стоимость клада музейщики не берутся, но очень жалеют, что пока эти экспонаты фигурируют в судебных делах, вынуждены прятать их от людских глаз. Работники архивов надеются, что вскоре все предметы старины и шедевры искусства станут полноценными экспонатами», – сообщает телеканал.