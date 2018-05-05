Во Львове стартовал традиционный массовый любительский веломарафон Западной Украины (фоторепортаж)

Трасса марафона составляет дистанцию длиной в 100 км. Прохождение трассы фиксируется на ее контрольных пунктах.

Сегодня, 5 мая, с пл. Рынок во Львове стартовал традиционный массовый любительский веломарафон Западной Украины — «Львовская сотка 2018». Около 1000 велосипедистов из разных городов Украины, а также таких стран, как Беларусь, Польша, Дания, США, Бельгия, Австралия, Австрия, Нидерланды, Франция, Венгрия, принимают участие в этом веломарафоне.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Трасса марафона составляет дистанцию длиной в 100 км. Прохождение трассы фиксируется на ее контрольных пунктах, а каждый участник, который успеет за 10 часов доехать до финиша, получит медаль победителя.

Маршрут торжественного старта пролегает через пл. Рынок — ул. Памвы Беринды — просп. Свободы — ул. Академика В. Гнатюка — ул. Листопадового Чина — пл. Святого Юра — ул. Митрополита Андрея — ул. Митрополита А. Ангеловича — вл. Героев УПА — ул. Кульпарковской. Финиш веломарафона будет в пгт. Брюховичи.

По маршруту веломарафона предусмотрено ситуативное перекрытие движения транспорта.

Организатор мероприятия — общественное объединение «Львовский Велоклуб» при поддержке управления молодежи и спорта города Львова и Федерации велосипедного спорта Львовской области.

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Расписание веломарафона:

11.00 час. — общий старт по маршруту: Сокольники — Пустомыты — Щирец — Комарно — Городок — Страдч — Ивано-Франково — Лозино — Бирки. Финиш в пгт. Брюховичи.

13.15 — открытие финиша в пгт. Брюховичи

20.00 — закрытие финиша в пгт. Брюховичи.