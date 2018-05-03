Нардеп рассказала об угрозах Найему "со ссылкой на Аллаха" и попытках нападавших "договориться"

Правоохранители по подозрению в нападении на нардепа Мустафу Найема задержали трех мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании удостоверений о временном проживании, еще один - гражданин Украины.

Народному депутату фракции "БПП" Мустафе Найему, которого избили в Киеве 30 апреля, угрожали по электронной почте. Также были попытки со стороны нападавших "договориться" через других нардепов, которые знакомы с Найемом, чтобы уговорить его забрать заявление.

Об этом в эфире "112 Украина" рассказала народный депутат Светлана Залищук.

"Я также видела определенную информацию относительно Мустафы, которую можно квалифицировать как угрозы, ему они приходили на личную почту, со ссылкой на Аллаха, на религию, на веру, о том, что может быть наказание касательно его личности, если он не заберет заявление. Мы видим и такие попытки влияния на Мустафу. Я бы говорила, что это реальные запугивания", - сказала она.

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"Я вижу попытки со стороны подсудимых договориться через различные каналы. В том числе были попытки договариваться, выходить на определенных депутатов, которые знакомы с Мустафой, для того, чтобы Мустафа забрал это заявление. Причем таких попыток через разных людей, родственников, знакомых, друзей насчитывается немало. У нас были знакомые, которые звонили в прокуратуру, и в прокуратуре были источники, которые говорили, что "на нас давят", - добавила Залищук.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали трех мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск.

Как сообщил в Facebook член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

2 мая одному из задержанных по подозрению в избиении депутата - Магомеду-Салиху Саитову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.