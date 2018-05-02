В НАБУ заявляют, что суды не рассматривают треть направленных им дел

По 48 производствам еще не проходило подготовительное заседание, отметили в ведомстве.

Суды не рассматривают треть из 127 дел, которые расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«В трети среди 127 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции, рассмотрение по существу до сих пор не началось. При этом по 48 производствам в настоящее время еще не проходило даже подготовительное заседания - некоторые дела ждут своей очереди по году-полтора», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, в частности, по объединенному делу по факту нанесения ущерба ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» уже более 15 месяцев не назначают подготовительное заседание. Также до сих пор не началось рассмотрение по производству по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепра, причем обвинительный акт в отношении него был направлен еще в январе 2017 года.

По данным ведомства, только по 29 делам от НАБУ и САП приняты судебные решения.

«Большинство судебных решений - это утверждение соглашений о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем. Так, по 19 делам вынесен обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы. По состоянию на 31 марта 2018 года по двум делам к реальному наказанию в виде лишения свободы приговорены три человека», - заявили в НАБУ.