Социалистическая партия Украины взялась за ремонт разрушенных на Донбассе жилых домов

Первый проект по оказанию помощи жителям прифронтовых территорий начали в пгт. Ольгинка, Волновахского района Донецкой области.

Социалистическая партия Украины и Всеукраинский союза ветеранов АТО отметили Первомай помощью пострадавшим от войны на востоке и начали кампанию по ремонту домов, разрушенных от обстрелов сепаратистов.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Пока некоторые ходят с флагами и выкрикивают затасканные лозунги, мы работаем. «Мир, труд, май» ... Вот он, труд. Сегодня людям не нужны демонстрации — это вчерашний день. А сегодня страну разоряет война. Украинцам приходится жить и зимовать в полуразрушенных домах. Пусть мы не можем вернуть к жизни умерших на войне, но кое-что мы можем для людей сделать здесь и сейчас, просто закатав рукава и взяв в руки молоток. Страну пора отстраивать! И потому в праздник 1 мая Соцпартия и моя ветеранская организация решили заняться восстановлением домов, которые находятся в зоне соприкосновения с противником!», - говорит председатель СПУ Илья Кива.

В работах принял участие сам Глава партии, а также ветераны АТО. Первый проект по оказанию помощи жителям прифронтовых территорий начали в пгт. Ольгинка, Волновахского района Донецкой области.

Илья Кива отметил, что знает эти места еще с тех времен, когда защищал страну на фронте.

«В 2014 году я и мои собратья защищали тут Украину с оружием в руках. Сегодня мы вернулись сюда с рабочими инструментами - чтобы помочь людям наладить мирную жизнь. Мы должны показывать жителям прифронтовых территорий, что украинские военные готовы приходить на помощь всегда - не только с автоматами, но и с молотками», - сказал И.Кива.

Лидер СПУ заявил, что социалисты и ветераны АТО и в дальнейшем намерены проводить такие акции — чтобы помочь людям, живущим в прифронтовых территориях наладить мирную жизнь.