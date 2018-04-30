Сезон шашлыков: как вести себя на природе (видео)

Хорошая погода дает возможность выбраться на природу всей семьей или с друзьями и набраться положительных эмоций.

С наступлением тепла люди массово выбираются на природу на выходные и праздники. Кто-то на мангале жарит мясо, кто-то просто отдыхает на траве, а кое-кто даже купается в озерах и реках.

Однако, чтобы отдых был приятным и безопасным, необходимо придерживаться таких правил:

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1. Выберите для разведения костра сухое место, подальше от берега реки, на опушке леса или на открытой поляне. Для разведения костра лучше всего используйте мангал.

2. Не пейте воду из протекающих ручьев.

3. Отдых на природе не превращайте на пьянку.

4. Одевайтесь по погоде и по сезону. Одежда должна быть удобной

5. Особое внимание уделяйте детям, ни на минуту не оставляйте их без присмотра.

6. Соблюдайте правила безопасного поведения вблизи водоемов, не купайтесь в незнакомых местах.

7. Обязательно возьмите с собой пластиковый мешок для отходов и мусора.

8. Имейте с собой аптечку первой помощи и защиту от насекомых.

9. Не забудьте потушить костер.

Соблюдение этих правил поможет избежать многих неприятностей.