Кихтенко: Нужно как можно скорее восстановить вещание украинских телеканалов на Донбассе
21:47, 15 ноября 2014Общество
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Для объективного информирования жителей Донецкой области нужно «как можно скорее» восстановить вещание украинских телеканалов, заявляет председатель Донецкой областной госадминистрации Донецкой области Александр Кихтенко.
Кихтенко дал поручение усилить сигналы ретрансляторов / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, об этом губернатор заявил сегодня, 15 ноября, во время посещения Красноармейской РТС, ретранслирующей украинские телевизионные и радиоканалы.
«Для того, чтобы люди могли получать объективную информацию о событиях, нам нужно как можно скорее восстановить вещание украински телеканалов на территории всей Донецкой области», - отметил Кихтенко.
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Он поручил в ближайшие дни предоставить предложения по усилению сигнала ретранслятора с тем, чтобы жители Донецка и прилегающих территорий могли смотреть украинское телевидение.
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