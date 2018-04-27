Ретро-фестиваль и праздник тюльпанов: где киевлянам провести майские выходные (видео)

Столица уже готовится к праздничным дням - запланировано много мероприятий, ярмарок, фестивалей и концертов под открытым небом.

В украинцев начинается майский уик-энд: четыре дня, до вторника включительно - нерабочие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прогноз погоды радует: +20 завтра и аж до +28 - всю следующую неделю.

Столица уже готовится к этим праздничным дням - запланировано много мероприятий, ярмарок, фестивалей и концертов под открытым небом.

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Фестиваль ретро-автомобилей - посмотреть есть на что - здесь более тысячи автомобилей разных марок, разных заводов-производителей. Некоторые авто даже с пленками на сиденьях и пробегом в тысячу или две тысячи километров несмотря на их почтенный возраст. Здесь есть также техника времен Второй мировой войны, есть эллектрмобили, переделанные из старых советских машин и др.

Праздник тюльпанов: если мы не едем в Венецию, то Венеция едет к нам. Именно с таким лозунгом сегодня открылась масштабная выставка тюльпанов на Певческом поле в Киеве. Каждая из экспозиций отражает определенный город.

Всего на выставке представлены 13 миллионов единиц тюльпанов.