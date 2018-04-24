В Харьковской области открыли дело по факту пожара в усадьбе Шидловских

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту пожара в усадьбе Шидловских в поселке Старый Мерчик.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрия Ковалева.

По его сведениям, уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса), открыто сегодня, 24 апреля. Валковский отдел Дергачевской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Как сообщал УНИАН, пожар в старинной усадьбе Шидловских, построенной в 1776-1778 годах, произошел в ночь с 15 на 16 апреля этого года. Здание входит в состав Дворцово-паркового комплекса «Старомерчанский», внесенного в перечень объектов культурного наследия национального значения в пгт Старый Мерчик Валковского района.

Огонь заметили не сразу. Он быстро распространился. Горела крыша, перекрытия и часть помещений второго этажа здания. Общая площадь пожара составила около 550 кв. м.