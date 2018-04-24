На Одесщине у педиатра обнаружили туберкулез, теперь почти тысяча детей должна пройти флюорографию (видео)

У педиатра из детской поликлиники Белгород-Днестровского обнаружили открытую форму туберкулеза. Теперь все ее пациенты должны пройти тщательное обследование.

В Одесской области госпитализировали педиатра с открытой формой туберкулеза. Женщине стало плохо во время приема детей.

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По приблизительным подсчетам, от нее могли заразиться почти тысяча малышей. Сейчас их отправляют на внеплановую флюорографию, говорится в сюжете ТСН. Чиновники убеждены, умышленно замалчивать и распространять инфекцию медик не могла. Рентгелога, который допустил педиатра к работе после планового осмотра, ждет проверка.

В поликлинике уже дополнительно заказали туберкулин для проб манту. А в кабинете, где работала 66-летняя врач провели дезинфекцию.

В прошлом году летом она проходила медосмотр. На снимке были патологии, но их восприняли как возрастные, а как туберкулез не трактовали.

В настоящее время женщина находится в тубдиспансере. После лечения она может вернуться к работе, потому что сейчас ее заменить просто некем.