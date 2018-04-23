На Харьковщине чиновник райвоенкомата устроил алковечеринку на работе - СМИ

Подполковник распивал алкогольные напитки и исполнял свои служебные обязанности в нетрезвом состоянии.

В Харьковской области суд признал чиновника районного военкомата виновным в пьянке на работе.

Об этом говорится в постановлении Балаклейского районного суда Харьковской области, передает Depo.Харьков.

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Суд рассмотрел административный материал по ч. 3 ст. 172-20 КУоАП (употребление алкоголя военнослужащим во время несения службы), составленный на начальника отделения офицеров запаса и кадров Балаклейского районного военного комиссариата Харьковской области.

Согласно материалам дела, 20 марта подполковник распивал алкогольные напитки и исполнял свои служебные обязанности в нетрезвом состоянии. В судебном заседании работник РВК вину свою в совершении указанного выше правонарушения признал и подтвердил обстоятельства, изложенные выше.

Суд признал чиновника виновным в употреблении алкоголя на службе и наложил на него взыскание в виде штрафа в размере 3 тыс. 655 грн.

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