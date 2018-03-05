В соцсетях распространяется видео громкой «патриотической» вечеринки, которую якобы Косюк устроил во Франции

Видеозапись вечеринки, как утверждается, была сделана на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Куршевель во Франции.

В соцсетях распространяется видео, сделанное не вечеринке с участием внештатного советника Президента Украины Петра Порошенко, владельца аграрной корпорации "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка.

Читайте такжеСобственный "Версаль": журналист показал имение украинского агробарона Косюка возле парка Феофания (фото, видео)Видеоматериалы опубликованы на странице сообщества «Евромайдан – EuroMaydan» в Facebook.

Утверждается, что видеозапись была сделана на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Куршевель во Франции.

"На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Куршевель (Courchevel) на высоте 1 850 м в ресторане La Mangeori весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом Dom Peregnon по 1 200 евро за бутылку (немногим более 50 бутылок)", – говорится в сообщении.

Активисты напоминают также о «миллиардных субсидиях и дотациях отечественному птицеводству», намекая также и на "Мироновский хлебопродукт" Косюка, который получает крупные государственные субсидии.

В январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.