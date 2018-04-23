В Польше в лесу нашли мертвым бойца АТО (фото)

Погибший АТОшник также занимался волонтерской деятельностью.

В Польше в лесу был найден мертвым 23-летний участник АТО Денис. Он поехал в соседнюю страну, чтобы заработать на обучение своей младшей сестры.

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"Мегапозитивний "Дэн". Не хочу верить, что тебя уже нет в живых. Это как страшный сон. Вечная память", - написал на своей странице в Facebook друг погибшего Николай Депутат.

"Денис участник АТО, волонтер. 6 марта исполнилось 23 года. Поехал в Польшу для того, чтобы заработать средства на обучение для своей младшей сестры, которая в этом году заканчивает 11 класс. Семья живет без отца", - говорится в его сообщении.

Ранее в Кропивницком в реке Ингул нашли мертвым Дениса Кравченко, спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения, которого искали с 4 апреля.