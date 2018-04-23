В Польше в лесу нашли мертвым бойца АТО (фото)
09:01, 23 апреля 2018Общество
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Погибший АТОшник также занимался волонтерской деятельностью.
АТОшник работал в Польше / фото facebook.com/MykolaDeputat
В Польше в лесу был найден мертвым 23-летний участник АТО Денис. Он поехал в соседнюю страну, чтобы заработать на обучение своей младшей сестры.
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"Мегапозитивний "Дэн". Не хочу верить, что тебя уже нет в живых. Это как страшный сон. Вечная память", - написал на своей странице в Facebook друг погибшего Николай Депутат.
"Денис участник АТО, волонтер. 6 марта исполнилось 23 года. Поехал в Польшу для того, чтобы заработать средства на обучение для своей младшей сестры, которая в этом году заканчивает 11 класс. Семья живет без отца", - говорится в его сообщении.
Ранее в Кропивницком в реке Ингул нашли мертвым Дениса Кравченко, спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения, которого искали с 4 апреля.
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