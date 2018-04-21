Всемирный Конгресс Украинцев призвал Вселенского патриарха предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине

Президент ВКУ встречался со Вселенским патриархом, которому передал Резолюции с соответствующим призывом.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призывает Вселенского патриарха издать томос об автокефалии православной церкви в Украине в соответствии с желанием Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной автокефальной церкви и в ответ на обращение президента Украины, которое поддержала Верховная Рада.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВКУ.

«В ноябре 2016 года и в январе 2018 года президент ВКУ Евгений Чолий встречался со Вселенским патриархом Варфоломеем I, Архиепископом Константинополя - Нового Рима, которому передал резолюции Годового общего собрания ВКУ 2016 и 2017 с призывом предоставитьТомос об автокефалии Украинской православной церкви Киевского Патриархата. В рамках встреч Евгений Чолий также подчеркивал роль украинской церкви для духовного единения народа Украины», - говорится в сообщении.

«Всемирный конгресс украинцев от имени двадцатимиллионной украинской диаспоры призывает Вселенского патриарха издать Томос об автокефалии православной церкви в Украине», - заявил президент ВКУ Евгений Чолий.