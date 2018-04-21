В службе наказаний России подтвердили информацию о четырех попытках самоубийства в симферопольском СИЗО

Трое из четырех человек, которых удерживали в изоляторе и совершили акты суицида, умерли.

В Федеральной службе наказаний РФ подтвердили информацию о четырех попытках суицида в симферопольском СИЗО.

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Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России «по Республике Крым и г. Севастополю»,

«В некоторых СМИ распространяется информация, что в апреле месяце текущего года в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю неестественной смертью умерли 4 человека. Данная информация требует разъяснений», - сказано в сообщении.

В марте 2018 г. в следственном изоляторе № 1 г. Симферополя обвиняемыми К. и Н. был совершен акт суицида, незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, вызвана бригада скорой помощи, врачами которой была зафиксирована смерть от механической асфиксии.

Также, по данным управления, в апреле в учреждении зафиксирован суицид обвиняемого Л. Медицинским работником учреждения были проведены реанимационные мероприятия и вызвана бригада скорой помощи. Врачами зафиксирована смерть от механической асфиксии.

Кроме того, в текущем месяце осужденный П. нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны шеи. Сотрудниками СИЗО-1 незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи. В настоящее время осужденный П. находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное.

«С целью выяснения обстоятельств совершения фактов суицида и членовредительства проведены проверки. Документы переданы в следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя», - резюмировали в УФСИН.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля «Крымская правозащитная группа» сообщила, что в апреле в СИЗО-1 Симферополя, контролируемого оккупационными властями РФ, умерли неестественной смертью, по меньшей мере, четыре человека, двое из них - крымские татары.

Согласно информации, вероятно, 6 апреля найдены повешенными 69-летний Сервер Билялов и 46-летний Олег Гончаров.

12 апреля в карцере найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник.

13 апреля в камере № 8, куда помещают вновь прибывших, в так называемом карантине, с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искеров, доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя.