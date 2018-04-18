На Черниговщине задержали военного во время продажи гранатометов из зоны АТО (фото)

Военнослужащий еще в начале апреля с целью незаконного обогащения реализовал гражданскому лицу за 3 200 гривен арсенал боеприпасов.

В Черниговской области сегодня задержан военнослужащий-контрактник при продаже боеприпасов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Согласно информации, военной прокуратурой Центрального региона Украины разоблачен и задержан во время сбыта боеприпасов солдат-контрактник 1-й отдельной танковой бригады оперативного командования «Север».

Военнослужащий службы по контракту еще в начале апреля с целью незаконного обогащения реализовал гражданскому лицу за 3200 гривен арсенал боеприпасов, а именно: 2 гранаты РГД-5, 3 гранаты Ф-1 и 138 патронов калибра 7,62 мм. 17 апреля военный злоумышленник реализовал два гранатомета: РПГ-18 и РПГ-26, за которые получил «плату» в сумме 18 600 гривен, однако сразу же был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержание проводилось следователями Черниговского районного отделения ГУ НП в Черниговской области совместно с работниками управления СБУ в Черниговской области во время проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках осуществления досудебного расследования уголовного производства по ст. 263 ч. 1 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

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По предварительной информации, учитывая прохождение подозреваемым службы в составе подразделений воинской части в зоне АТО, боеприпасы были доставлены им с территории проведения операции.

Оружие, боеприпасы и денежные средства изъяты.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, передача или сбыт огнестрельного оружия) и по дополнительной квалификации его действий по ч.3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия), а также об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и наложении ареста на имущество. Максимальные санкции инкриминируемых статей предусматривают лишение свободы от 7 до 12 лет.