В Одессе у местного жителя нашли оружие и наркотики

12:31, 04 апреля 2018
Общество
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фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Одесская местная прокуратура № 4 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 309, ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств; незаконное обращение с оружием и боеприпасами").

Во время обыска в квартире по ул. Давида Ойстраха сотрудники прокуратуры и полиции изъяли наркотические средства, приспособления для их изготовления, а также - светошумовые гранаты военного назначения, боевую гранату РГД-5 и боевой пистолет с патронами.

Правоохранители задержали мужчину, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления.

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Теги: #Одесса#полиция#оружие