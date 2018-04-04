В Одессе у местного жителя нашли оружие и наркотики

Во время обыска в квартире мужчины сотрудники прокуратуры и полиции изъяли наркотические средства, светошумовые гранаты военного назначения, боевую гранату РГД-5 и боевой пистолет.

В Одессе во время обыска правоохранители изъяли у местного жителя оружие и наркотики.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Одесская местная прокуратура № 4 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 309, ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств; незаконное обращение с оружием и боеприпасами").

Во время обыска в квартире по ул. Давида Ойстраха сотрудники прокуратуры и полиции изъяли наркотические средства, приспособления для их изготовления, а также - светошумовые гранаты военного назначения, боевую гранату РГД-5 и боевой пистолет с патронами.

Правоохранители задержали мужчину, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления.