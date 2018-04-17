"Гроши" выясняли, наказали ли тех, кто кормил детей в Житомире отравленным мясом

Несмотря на разоблачение, чиновники уверяют, что мясо было качественным, но расследование еще продолжается.

Два года подряд маленьких воспитанников садиков и школ Житомира кормили мясом, нашпигованим неизвестными химикатами.

Этим разоблачением накануне Нового Года родителей шокировала Служба безопасности Украины, говорится в сюжете программы "Гроши" на телеканале 1+1.

"99% свежины в Украине накачаны специальной химией, которая способна увеличить вес стейка или куриной голени на 30-50%. Химия эта конечно запрещена, но что может остановить коммерсанта, который может получить дополнительные 300% прибыли. "Наколотое" мясо поставляют даже в школы и детсады и наваривают на этом миллионы", - говорится в сюжете.

Несмотря на разоблачение, чиновники уверяют, что мясо было качественным, но расследование еще продолжается.

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Владелицей и директором фирмы "Тендер-Гра" является Оксана Романенко - дочь заместителя начальника управления Житомира Светланы Ковтуненко, которая также является членом тендерного комитета и поэтому в курсе всех образовательных закупок города. Фирма "Тендер-Гра" консультирует все школы и садики города, помогая эффективно тратить государственные деньги.

Впрочем, консультации могут быть фиктивными, утверждают в полиции. То есть, по данным следствия, услуг дочь чиновницы на самом деле не оказывала. Всю бумажную работу вместо ее фирмы вели чиновники мэрии и сами работники садиков.

Впрочем, уголовное дело не мешает фирме продолжать зарабатывать. Каждый день на счета "Тендер-Гры" продолжают поступать бюджетные деньги. В целом - это почти миллион гривень.

Тем временем, следствие разбирается, как именно чиновница может влиять на своих подчиненных, загоняя в фирму своей дочери. Впрочем, сами клиенты этой фирмы отрицают, что их заставляют сотрудничать с ней.