Брендовая одежда без заоблачных цен: журналисты рассказали о бизнесе на вещах из секонд-хенда (видео)

Среди хлама на секонд-хенде часто можно найти настоящие брендовые вещи известных мировых марок одежды.

Походы в секонд-хенды можно превратить в прибыльный бизнес. Лишь один поход в обычный магазин подержанной одежды может принести вам прибыль до 10 тыс. гривень.

Журналисты программы «Гроши» раскрыли неожиданную правду о популярном виде заработка среди подростков и молодежи.

Среди хлама на секонд-хенде действительно можно найти настоящие брендовые вещи известных мировых марок одежды.

Так некоторые вещи покупают за одну цену, а потом продают в 5-6 раз дороже с помощью соцсетей. Нужно хорошо разбираться в вещах и иногда выдержать немалую конкуренцию среди покупателей секонд-хендов.

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Действительно стоящие вещи на руках никогда не задерживаются и на одной продаже можно заработать "чистыми" до тысячи гривен.

После покупки над вещами нужно немного "поколдовать": постирать, лишить неприятного запаха, удачно сфотографировать и уже после этого выставлять на продажу.

Сейчас существуют как одиночные "предприниматели" на секонде, так и целые компании, которые нанимают людей, которые для них находят нужные брендовые вещи, а потом уже сами раскручивают и продают их в сети.