Каждый учитель и милиционер должен уметь оказать первую медицинскую помощь - Богомолец

В Украине каждый врач, учитель и правоохранитель должен пройти военно-медицинскую подготовку.

Об этом заявила советник президента Украины по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец на совещании по вопросам военно-медицинского образования и подготовки в системе организации медицинского обеспечения войск Украины, а также существующих проблем учебно-материальной базы Украинской военно-медицинской академии, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы должны четко осознать, что сегодня каждый учитель, военный или правоохранитель должен уметь квалифицированно оказать первую медицинскую помощь, а каждый врач должен быть готовым стать врачом военным», - отметила советник президента.

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Как отмечается в сообщении, в рамках обсуждения Военно-медицинской доктрины Украины и проблем обеспечения медицинским персоналом украинского войска, участники совещания договорились о том, что в короткий срок нужно возобновить военные кафедры во всех высших медицинских учебных заведениях и вернуть военно-медицинскую подготовку в системы образования, переподготовки и повышения квалификации врачей всех специальностей.

Участники совещания решили, что в течение ближайшего времени будут подготовлены законодательные инициативы и изменения к действующему законодательству, включительно с изменениями в учебных программах заведений системы Минздрава, Минобороны и Минобразования, которые позволят быстро возобновить систему военно-медицинской подготовки для учителей, врачей, психологов, правоохранителей, военных, железнодорожников и спасателей.

В совещании приняли участие уполномоченные представители министерств обороны, образования, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и Украинской военно-медицинской академии.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров уже подготовил решение о возобновлении кафедр военной медицины в медицинских учебных заведениях.

В частности, по словам руководителя военно-медицинского департамента Минобороны Виталия Андронатия, на данный момент такие кафедры остались только в трех учебных заведениях. “Сейчас уже готов проект Кабмина, чтобы эти кафедры вернуть”, - отметил Андронатий.

Напомним, в феврале 2014 года Россия начала военную агрессию против Украины.

В результате военных действий в Луганской и Донецкой областях, по данным ООН, по состоянию на конец октября «убито, по меньшей мере, 4035 человек (с учетом 298 погибших на борту MH17) и 9336 ранено».