В Украине состоится первый совместный съезд еврейских организаций Украины

12-13 ноября 2014 года самые влиятельные еврейские организации Украины проведут совместную конференцию.

Перед делегатами съезда еврейских объединений Общество еврейской культуры Украины; Еврейский совет Украины; Еврейский форум Украины; Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины; Украинский союз еврейских студентов отчитаются о проделанной работе, а также будет создан Совет руководителей основных еврейских объединений Украины, как общего координирующего и представительного органа еврейской общины Украины.

Участники: представители АПУ, вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр культуры Евгений Нищук, Правительственный уполномоченный по делам этнополитики Геннадий Друзенко, мэр Киева Виталий Кличко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Елиав Белоцерковски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Кристоф Вайль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Ален Реми, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Генрих Литвин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм, руководители Американского еврейского комитета и Всемирного еврейского конгресса и др.

Во время работы съезда будет принят ряд резолюций, в частности "О необходимости сохранения культурного наследия Украины» (отель «Братислава», ул. А. Малышко, 1).

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