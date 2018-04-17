Захватчик "Укрпочты" в Харькове назвал себя сыном Бога

11:08, 17 апреля 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Мужчина заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему, передает "Depo.Харьков".

Отмечается, что на слушание явилась лишь часть пострадавших, несколько из них написали заявления с просьбой рассматривать дело в их отсутствие.

Безух назвал себя Мессией и сыном Бога. Он заявил, что захватил заложников в помещении "Укрпочты" только для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому факту.

Суд начнет рассматривать дело по существу 27 апреля.

Как сообщал УНИАН, полицейские взяли штурмом захваченное вооруженным Безухом здание почты, задержали преступника и освободили оставшихся заложников. Позже в полиции поделились деталями проведенной операции.

Позже мать Безуха в суде заяила, что ее сын психически нездоровый человек.

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Теги: #Харьков#заложники#Укрпочта