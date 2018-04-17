В Кривом Роге 18 апреля объявлен Днем траура по погибшим в жутком ДТП

В результате аварии на месте погибло 8 человек.

По распоряжению городского председателя 18 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП. Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Как сообщили в пресс-службе Криворожского горисполкома, город также окажет помощь семьям жертв аварии.

Кроме этого, для оказания помощи пострадавшим в ДТП на пр. Металлургов привлечены лучшие медицинские специалисты, больницы обеспечены необходимыми лекарствами.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля, в 5.53 утра на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Мазда, маршрутное такси с пассажирами и автобус, перевозивший работников одного из предприятий.

По предварительной информации, водитель автомобиля Мазда нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршруткой, двигавшейся по главной дороге. От столкновения маршрутное такси вынесло на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение с автобусом.

По информации экстренных служб восемь человек погибло на месте, 19 оперативно доставлены в больницы города с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работает служба ГСЧС, полиция и скорая.