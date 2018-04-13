"Крым - Россия, а Путин вообще моя любовь": сеть возмутили антиукраинские заявления киевской пенсионерки (видео)

16:12, 13 апреля 2018
Общество
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Возле Рады облили красной краской памятник Ватутину / скриншот

В разговоре с представителями националистических организаций, которые пришли препятствовать возложению цветов к монументу, женщина заявила, что Крым принадлежит России, а Путин – "самый умный". Соответствующее видео выложено на YouTube канале "Информатор".

ВИДЕО: YouTube "Информатор"

"Путин вообще моя любовь, он самый умный", ― заявила женщина.

Кроме этого, женщина сделала несколько антиукраинских заявлений о Донбассе.

Как сообщалось, возле Рады облили красной краской памятник Ватутину, там произошла стычка между представителями националистических организаций и представителями ветеранских организаций, которые пришли возложить цветы к памятнику Ватутину.

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Теги: #памятник#пенсионерка#памятник Ватутину#Владимир Путин