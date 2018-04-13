"Крым - Россия, а Путин вообще моя любовь": сеть возмутили антиукраинские заявления киевской пенсионерки (видео)
16:12, 13 апреля 2018Общество
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Кроме этого, женщина сделала несколько антиукраинских заявлений о Донбассе. Сам памятник Ватутину облили красной краской.
Возле Рады облили красной краской памятник Ватутину / скриншот
В Киеве во время акции представителей ветеранских организаций, которые пришли возложить цветы к памятнику Ватутину, пенсионерка публично сделала несколько антиукраинских заявлений.
В разговоре с представителями националистических организаций, которые пришли препятствовать возложению цветов к монументу, женщина заявила, что Крым принадлежит России, а Путин – "самый умный". Соответствующее видео выложено на YouTube канале "Информатор".
ВИДЕО: YouTube "Информатор"
"Путин вообще моя любовь, он самый умный", ― заявила женщина.
Кроме этого, женщина сделала несколько антиукраинских заявлений о Донбассе.
Как сообщалось, возле Рады облили красной краской памятник Ватутину, там произошла стычка между представителями националистических организаций и представителями ветеранских организаций, которые пришли возложить цветы к памятнику Ватутину.
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