В Житомире суд отправил под домашний арест задержанного на взятке начальника внутренней службы колонии

Кроме того, суд отстранил его от занимаемой должности.

Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест задержанного 10 апреля на взятке начальника внутренней службы колонии.

Как сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, соответствующее решение суд принял 12 апреля.

В ведомстве отметили, что прокуратура настаивала на избрании более строгой меры пресечения - содержание под стражей.

Кроме того, судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры об отстранении майора от занимаемой должности - его на два месяца отстранили от исполнения профессиональных обязанностей.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля на Житомирщине СБУ задержала на взятке начальника внутренней службы колонии. Правоохранители установили, что майор внутренней службы требовал от родственников заключенного 10 тыс. грн за беспрепятственную передачу запрещенных предметов. Впоследствии он потребовал мобильный телефон стоимостью 6 тыс. грн. Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек своего знакомого. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в рабочем кабинете после получения и активации предмета взятки - мобильного телефона.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.