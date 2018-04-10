На Житомирщине начальник внутренней службы колонии погорел на взятке (фото)

Установлено, что майор внутренней службы требовал от родственников заключенного 10 тыс. грн за беспрепятственную передачу запрещенных предметов.

В Житомирской области спецслужбы задержали на взятке начальника внутренней службы колонии.

Об этом сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, сегодня сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке начальника оперативного отдела исправительной колонии в Житомирской области.

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Правоохранители установили, что майор внутренней службы требовал от родственников заключенного 10 тыс. грн за беспрепятственную передачу запрещенных предметов. Впоследствии он потребовал мобильный телефон стоимостью 6 тыс. грн. Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек своего знакомого.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в рабочем кабинете после получения и активации предмета взятки - мобильного телефона.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.