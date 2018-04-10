Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне – соцопрос

Если в Украине к Сталину относятся положительно лишь 14% украинцев, то среди россиян эта цифра примерно втрое больше (40%).

Украинцы относятся к личности советского диктатора Иосифа Сталина гораздо хуже, чем граждане РФ.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), который провел соответствующий опрос общественного мнения в Украине, и сравнил его результаты с результатами подобного исследования, проведенного в РФ «Левада-Центром».

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Так, если в Украине к Сталину относятся положительно лишь 14% украинцев, то среди россиян эта цифра примерно втрое больше (40%). Лишь 28% украинцев считают Сталина «мудрым руководителем, который привел СССР к процветанию» (в противовес, в России - 58%). Потребность в руководителе такого типа, как Сталин, высказывают 23% украинцев и 33% россиян, а «жестоким бесчеловечным тираном» его назвали 77% украинцев и лишь 44% россиян.

Отмечается, что эмоциональный спектр в отношении украинцев к Сталину тяготеет к отрицательному полюсу – 42% респондентов определили свое отношение к нему как «страх», «неприязнь, раздражение», или «отвращение, ненависть».

Всеукраинский соцопрос КМИС проводился С 5 по 21 февраля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2043 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной.

Опросы общественного мнения в РФ проводились в течение 23-27 марта 2018 года. Методом личного интервью опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 136 населенных пунктах.

Напомним, по данным данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», большинство россиян готовы забыть преступления Сталина.