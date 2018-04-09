Экипаж судна «Норд» ночью пытался выехать в оккупированный Крым

Моряки "Норда" попытались выехать на оккупированную территорию через ПП "Чонгар".

Команда задержанного 25 марта судна «Норд» в ночь на 9 апреля пыталась пересечь админграницу с оккупированным Крымом, не имея для этого украинских паспортов.

Об этом в Facebook сообщает "Гражданская блокада Крыма". Отмечается, что моряки пытались проехать через ПП «Чонгар», однако украинские пограничники не пропустили их по "аусвайсам" (выданным оккупационными властями паспортам граждан РФ – ред.).

«При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые русские паспорта», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано к порту Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенко. Сообщалось, что экипаж судна, за исключением капитана, отпустили на свободу. Тем не менее, 10 апреля морякам следует явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля экипаж судна «Норд» под прикрытием дипломатов безуспешно попытался покинуть Украину через ПП «Гоптовка» на Харьковщине. На следующий день стало известно, что оккупационная власть Крыма через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать морякам паспорта граждан Украины.