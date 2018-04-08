Экипажу судна «Норд» через дипломатов пытаются передать украинские паспорта – постпред президента
Оккупационная власть Крыма через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать паспорта граждан Украины членам экипажа задержанного 25 сентября судна «Норд».
Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель президента в АР Крым Борис Бабин. По его словам, информация, распространенная сегодня в СМИ относительно якобы имеющейся договоренности РФ с властями Украины об организованном пропуске команды «Норда» через адмінмежу в Крыму без надлежащих документов является фейком.
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«По имеющейся информации оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пробует срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они конечно есть и за ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационной властью РФ "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГНС Украины», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.
Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано к порту Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.
6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенка.
Накануне сообщалось, что экипаж судна, за исключением капитана, отпустили на свободу. Тем не менее, 10 апреля морякам следует явиться на допрос в СБУ.
Вечером 7 апреля экипаж судна «Норд» под прикрытием дипломатов попытался покинуть Украину через ПП «Гоптовка» на Харьковщине.