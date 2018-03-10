Климпуш-Цинцадзе: появление Украины в списке стран-аспирантов является признанием цели Киева быть членом НАТО

14:36, 10 марта 2018
Политика
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Климпуш-Цинцадзе отмечает, что Украина не чувствует достаточного признания евроатлантических стремлений / фото УНИАН

Так она в субботу в Брюсселе прокомментировала соответствующую информацию собственному корреспонденту УНИАН.

«На официальном сайте альянса уже четко отражено, что Украина является одной из четырех стран, которые стремятся приобрести членство в НАТО. Это является результатом серьезных усилий за кулисами, как команды дипломатов, так и главы государства», - констатировала вице-премьер.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, не так давно президент Украины Петр Порошенко направил письмо к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с «объяснениями того, какие изменения произошли в нашем законодательстве, как мы видим наше будущее во взаимоотношениях с альянсом».

«Мы видим, что есть понимание и признание того, что Украина определила для себя стратегической целью членство в НАТО», - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, именно с "признания конкретики и осознания ситуации начинается очередной этап большого пути, который мы должны пройти для того, чтобы стать членами НАТО в перспективе".

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Теги: #членство в НАТО#Украина в НАТО#евроатлантическая интеграция Украины