В выходные и праздничные дни Крещатик закроют для движения транспорта

В выходные и праздничные дни улица Крещатик будет закрыта для движения транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, согласно которому в субботние, воскресные, праздничные и нерабочие дни религиозных праздников движение транспорта по улице Крещатик от улицы Институтской до бульвара Тараса Шевченко будет закрыто.

Движение автотранспорта будет закрыто в субботние и воскресные дни с 10.00 до 22.00, а в праздничные и нерабочие дни религиозных праздников – с 08.00 до 22.00. В маршруты пассажирского транспорта, курсирующего мимо ул. Крещатик, будут внесены соответствующие изменения.

Согласно принятому решению, право проезда по ул. Крещатик в указанные дни остается за транспортом специального назначения, то есть машинами «скорой помощи», пожарной службы и т.п.

В КГГА убеждены, что закрытие движения транспорта по центральной улице Киева позволит не только улучшить условия отдыха жителей и гостей столицы в выходные и праздничные дни, но и поможет несколько улучшить экологическую ситуацию в центре города.

В то же время в сообщении пресс-службы нет информации, с какого времени вводится новый режим движения транспорта по центральной улице города.