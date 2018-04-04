"ВКонтакте" выпал из топ-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине
12:42, 04 апреля 2018Общество
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Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook.
Иллюстрация / REUTERS
Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, которые посещают украинцы.
Об этом говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine. Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook.
В первую десятку популярных сайтов входят также сайты Olx, "Приватбанка", "Википедии", Prom.ua онлайн-магазина "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.
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Полный топ-25 выглядит следующим образом:
tns-ua.com
Как сообщалось, три запрещенных российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине.
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