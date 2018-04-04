"ВКонтакте" выпал из топ-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине

Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook.

Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, которые посещают украинцы.

Об этом говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine. Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook.

В первую десятку популярных сайтов входят также сайты Olx, "Приватбанка", "Википедии", Prom.ua онлайн-магазина "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.

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Полный топ-25 выглядит следующим образом:

Как сообщалось, три запрещенных российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине.