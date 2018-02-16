Три запрещенных российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине

При этом по месячному охвату (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на сайт), российские сервисы находятся значительно ниже.

Сразу три российских сайтов – ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс попали в рейтинг самых популярных сайтов, которыми пользуются украинцы, по средней дневной аудитории. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, передает Watcher. При этом по месячному охвату (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на сайт), российские сервисы находятся значительно ниже. Наивысшая позиция в ВКонтакте – 9 место. Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов является достаточно активной, но узкой. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов. Ранее сообщалось, что блокировку российских соцсетей и сервисов не поддерживает 53% украинцев.

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