Три запрещенных российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине
11:36, 16 февраля 2018Общество
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При этом по месячному охвату (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на сайт), российские сервисы находятся значительно ниже.
Иллюстрация / REUTERS
Сразу три российских сайтов – ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс попали в рейтинг самых популярных сайтов, которыми пользуются украинцы, по средней дневной аудитории.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, передает Watcher.
watcher.com.ua
При этом по месячному охвату (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на сайт), российские сервисы находятся значительно ниже. Наивысшая позиция в ВКонтакте – 9 место. Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов является достаточно активной, но узкой. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
watcher.com.ua
Ранее сообщалось, что блокировку российских соцсетей и сервисов не поддерживает 53% украинцев.
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