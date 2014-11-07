Во всех районах Донецка слышна канонада из тяжелого оружия - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что вечером произошло аварийное отключение 33 трансформаторных подстанций в Киевском районе. Аварийные бригады выехали на место, для выяснения причины и восстановление электроснабжения.

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