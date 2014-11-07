Во всех районах Донецка слышна канонада из тяжелого оружия - горсовет
22:43, 07 ноября 2014Общество
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В Донецке в настоящее время напряженная обстановка, по сообщениям жителей, во все районах города слышать канонаду из тяжелого оружия.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отмечается, что вечером произошло аварийное отключение 33 трансформаторных подстанций в Киевском районе. Аварийные бригады выехали на место, для выяснения причины и восстановление электроснабжения.
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