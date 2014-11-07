У побережья Азовского моря обнаружили тела трех рыбаков

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Геническом райотделе УМВД Украины в Херсонской области, погибли трое человек, все они - жители Геническа.

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