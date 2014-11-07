У побережья Азовского моря обнаружили тела трех рыбаков
19:58, 07 ноября 2014Общество
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Возле острова Бирючий на Азовском море сегодня утром найдена мертвой команда фелюги рыбколхоза "Ревхвиля".
У побережья нашли тела рыбаков / vizit.ks.ua
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Геническом райотделе УМВД Украины в Херсонской области, погибли трое человек, все они - жители Геническа.
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