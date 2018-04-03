В Лозовой Харьковской области восстановили водоснабжение
13:22, 03 апреля 2018Общество
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Аварийные работы на системе водоотвода завершены, в дома местных жителей подали воду.
Иллюстрация \ REUTERS
В городе Лозовая Харьковской области восстановили водоснабжение, которое было отключено из-за аварии на канализационном коллекторе вечером 31 марта.
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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию заместителя председателя ОГА Евгения Шахненко.
По его словам, аварийные работы на системе водоотвода завершены, в дома лозовчан подали воду.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области 31 марта из-за аварии на канализационном коллекторе от водоснабжения отключили город Лозовая. На время, пока шли ремонтные работы, для нужд населения организовали подвоз технической воды.
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