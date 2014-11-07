Посольство Чехии опровергло информацию о выдаче виз крымчанам в РФ

Об этом говорится в заявлении посольства Чехии в России, передает "ЕвроПравда". "Чехия, как и все члены Европейского союза, не признает аннексии Крыма Российской Федерацией", - отмечается в сообщении. "Все резиденты территории Украины, которые желают получить шенгенскую визу от Чехии, должны и в дальнейшем подавать документы на визу только в консульских отделах дипломатических представительств Чехии в Украине или в визовых центрах в Украине", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что визовые центры трех стран ЕС в Москве, несмотря на запрет Евросоюза, выдают крымчанам шенгенские визы. В частности, речь шла об Италии, Чехии и Греции. Посольство Италии и генконсульство Греции на своих веб-страницах пока никак не прокомментировали эту информацию.

Однако в адрес издания поступило письмо от посольства Греции в Украине. "Посольство Греции в Украине категорически отрицает информацию российской газеты "Известия", согласно которой греческое посольство или консульство в Москве якобы выдает шенгенские визы жителям крымского полуострова с российскими паспортами", - говорится в сообщении.