Россия мошенничает с загранпаспортами крымчан

Как сообщает ТСН, оккупационная власть Крыма пытается обмануть западных чиновников и непризнание аннексии миром, выдавая крымчанам заграничные паспорта, зарегистрированные в Краснодаре.

Ранее Евросоюз, США и другие страны, которые не признают аннексии полуострова Россией, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским.

Читайте такжеЕС не признает выданные в Крыму российские паспорта и отправляет за визами в КиевСмогут ли крымчане с краснодарскими паспортами получать Шенген - еще непонятно, ведь для получения Шенгенской визы обязательно необходимо указать фактическое место жительства, а многие страны ЕС требуют еще и копию внутреннего паспорта.

Напомним, выдачу заграничных паспортов в Крыму оккупационная власть начала меньше недели назад.