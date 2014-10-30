Россия планирует ввести визовый режим для иностранцев в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр «по делам Крыма» Олег Савельев на заседании российского правительства, представляя законопроект о создании "свободной экономической зоны" на полуострове.

«Одним из пилотных моментов в Крымском федеральном округе данный законопроект предусматривает возможность получения визы в соответствующих консульских пунктах в местах пересечения государственной границы на срок до 30 дней после прибытия. Эта виза будет действовать только на территории Крымского федерального округа, и ее предоставление предусматривается для специалистов, привлекаемых инвесторами при обсуждении потенциальных инвестиционных контрактов и проектов, которые реализовываются в Крымском федеральном округе, а также для туристов, поскольку это крайне важный потенциал развития Крыма», - сказал Савельев.

При этом он заявил, что власти РФ намерены ввести «режим свободного порта», где будет заложена лучшая практика таких портов, как Пусан, Далянь, Сингапур, для того, чтобы повысить привлекательность перевалки грузов именно в Крыму.

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Савельев заявил, что создание «свободной экономической зоны» на территории Республики Крым предусматривает ряд преференций ее участникам. Участниками признаются юридические лица, которые осуществляют инвестиционные проекты в наиболее приоритетных для Крыма сферах. Есть и ограничения для инвестиций, на которые могут распространяться льготы. Это добыча нефти и газа, а также оптовая и розничная торговля, добавил он.

Члены правительства поддержали законопроект о создании свободной экономической зоны» в Крыму и направили документ в российский парламент.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Россия, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, чем вызвала сильнейший со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами, которые уже ввели против нее несколько этапов санкций.