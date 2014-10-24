ЕС не признает выданные в Крыму российские загранпаспорта и отправляет за визами в Киев

Жителям оккупированного Крыма начали оформлять российские загранпаспорта, но получить визу в страны ЕС в России они не смогут, сообщает РБК.

Визы в страны Шенгенского соглашения крымчане смогут оформить только в Киеве. Посольство Германии в Киеве уже предупредило жителей Крыма о том, что только украинское консульство и визовые центры на территории этой страны вправе принимать заявления от резидентов Крыма.

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«Это касается заявителей, местом жительства которых является Крым, независимо от того, имеют ли они украинский паспорт или паспорт выдан на законных основаниях третьей страной», – уточняется на официальном сайте немецкого представительства.

Позиция Евросоюза в отношении выдачи виз жителям Крыма странами Шенгенского соглашения не менялась, сообщил пресс-секретарь представительства ЕС в России Сорен Либориус.

Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма РФ и считает полуостров украинской территорией. Именно поэтому от лиц, постоянно проживающих на территории Крыма, ожидают подачи заявлений на визы в консульствах стран Шенгенского соглашения на территории Украины.

Представительство ЕС отвечает за визовую позицию только стран, входящих в Шенгенское соглашение, пояснил Либориус. Великобритания, не входящая в Шенген, имеет свои визовые процедуры, но позиция британских коллег по крымскому вопросу не отличается от общеевропейской, заверил он.

В то же время, в России далеко не все видят в невозможности для крымчан получить визы в страны Европы на территории Росии серьезную проблему. Так, депутат-единоросс, заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин заявил, что жителям Крыма совсем не обязательно ездить в Европу.

«Если считать, что Европа – единственное место, куда можно поехать, то это проблема. Но это же не так. Не вижу в этом проблемы. Страны, входящие в зону Шенгенского соглашения, и раньше отказывали в визе без объяснения причин любому», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз введет для россиян биометрические визы.