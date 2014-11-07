При посольстве Украины в Италии создан совет украинских ассоциаций

Учредительное собрание нового объединения состоялись 6 ноября в Риме с участием 30 руководителей общественных организаций из различных регионов Италии, передает радио "Свобода".

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"Есть запрос на общее мнение украинцев, которые находятся в Италии. Ко мне обращались депутаты итальянского парламента, неправительственные организации с просьбой назвать структуру, которая бы представляла общее мнение украинцев по тому или иному вопросу", - сообщил на собрании посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его словам, такой репрезентативный орган общины нужен и украинским властям, которые оперативнее будут реагировать на запросы своих граждан за рубежом.

В состав Общественного совета будут входить только ассоциации, официально зарегистрированные в Италии. По данным посольства, таких объединений насчитывается более 40.

Участники учредительного собрания договорились действовать по нескольким направлениям: школы и работа с молодежью, пенсионное обеспечение трудовых мигрантов, волонтерское движение для доставки гуманитарной помощи в Украину и информационно-пропагандистская работа в итальянском медиапространстве.

По официальным данным, на Апеннинах проживает более 230 тыс. граждан Украины.