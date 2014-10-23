Итальянско-украинская ассоциация «Майдан» доставила гуманитарную помощь в Славянск - ОГА
21:30, 23 октября 2014Общество
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Итальянско-украинская ассоциация «Майдан» доставила гуманитарную помощь в г. Славянск Донецкой области.
Из Италии прибыла гуманитарная помощь
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
В сообщении отмечается, что в качестве гуманитарной помощи доставлено 2 тонны теплых вещей, средств гигиены и лекарств. Итальянцы передали данный груз волонтерам из протестантских общин города, украинской автокефальной православной церкви и украинской греко-католической церкви, которые распределят данный груз между солдатами Национальной Гвардии, переселенцами из оккупированных территорий, пострадавшими жителям города.
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