Итальянско-украинская ассоциация «Майдан» доставила гуманитарную помощь в Славянск - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что в качестве гуманитарной помощи доставлено 2 тонны теплых вещей, средств гигиены и лекарств. Итальянцы передали данный груз волонтерам из протестантских общин города, украинской автокефальной православной церкви и украинской греко-католической церкви, которые распределят данный груз между солдатами Национальной Гвардии, переселенцами из оккупированных территорий, пострадавшими жителям города.

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