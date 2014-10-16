Президент Италии: ситуация на Донбассе - трагедия, которая наносит вред всей Европе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент Украины подробно изложил ситуацию по выполнению Минских договоренностей, отметив, что все положения, без исключения, должны выполняться всеми сторонами.

Президент Италии выразил поддержку Украине и стремлениям президента Порошенко достичь мирного решения. Наполитано подчеркнул, что ситуация на Донбассе - трагедия, которая выходит за рамки регионального конфликта и наносит ущерб всей Европе. По его словам, для решения такой сложной ситуации необходимы совместные усилия Европейского Союза, трансатлантического сообщества, Украины и России.

Наполитано четко отметил, что нелегитимные выборы на Донбассе, которые боевики намерены провести в начале ноября, должны быть немедленно прекращены, а все выборы должны проходить в соответствии с украинским законодательством.

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Порошенко поблагодарил Наполитано за его личные усилия для помощи Украине в установлении мира. Глава украинского государства также выразил благодарность за организацию саммита «Азия-Европа» АСЕМ, который может стать площадкой для продолжения поиска путей мирного урегулирования, в частности при участии и поддержке Италии.

Наполитано также отметил, что форум в Милане - это оптимальное место для решения этих проблем.

Во встрече также приняла участие министр иностранных дел Италии Федерика Могерини, которая через несколько дней приступит к исполнению обязанностей Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Собеседники также обсудили вопросы газа, в частности состояние трехсторонних газовых консультаций ЕС-Украина-Россия и имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС.