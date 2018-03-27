Осужденный в Крыму Балух после объявления голодовки только пьет воду и чай - правозащитник

Адвокат пытался несколько раз посетить украинского активиста, но из-за больших очередей в СИЗО ему так и не удалось этого сделать.

Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух после объявления голодовки только пьет воду и чай.

Об этом Крым.Реалии сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Адвокат пытался несколько раз посетить Балуха, но из-за больших очередей в СИЗО ему так и не удалось этого сделать. Пока нам известно, что он употребляет только жидкости: вода, чай. Никаких твердых продуктов он не ест», – рассказала Скрипник.

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По ее словам, Балух мог остаться в СИЗО без вещей первой необходимости.

«После того, как 12 марта Балуха повезли на суд в Раздольное и избрали ему меру пресечения – его сразу отвезли в одиночную камеру, не дав собрать личные вещи, предметы гигиены. Мы сейчас не знаем, есть ли у него необходимые вещи», – добавила правозащитница.

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух продолжает объявленную голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора, однако состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

Как сообщалось, Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора.

Родные выразили обеспокоенность состоянием его здоровья.

Ранее правозащитники сообщили, что Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив о выявленных на чердаке его дома патронах и нескольких тротиловых шашках.

Защита и правозащитники утверждают, что активист стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - флаг Украины во дворе его дома.