В Донецкой области популяризируют украинскую культуру

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации, ежегодно 9 ноября в Украине отмечается День украинской письменности и языка, в преддверии которого традиционно организовывается Неделя государственного языка, и в этом году неделя стартовала 3 ноября.

В ОГА подчеркнули, что основная цель проведения данного мероприятия - утверждение украинского языка как государственного, подъем его престижа, воспитание культуры речи.

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И сейчас в городах и районах региона ежедневно проводятся уроки государственного языка, конкурсы знатоков украинского языка, литературные часы, дискуссии о состоянии развития и функционирования государственного языка.

Также проходят встречи с писателями, учеными-языковедами, организовываются выставки в библиотеках, проводятся научно-практические конференции, круглые столы, культурно-художественные фестивали и т.д.

Справка УНИАН. День украинской письменности и языка установлен указом Главы государства в 1997 году в честь Преподобного Нестора-Летописца, со дня рождения которого в этом 2014 году исполняется 958 лет.