Российского актера Райкина внесли в список «Миротворца»

Прошлогодние выступления Райкина в Украине спровоцировали значительный общественный резонанс, однако в базу «Миротворца» его ранее не вносили.

Российский артист Константин Райкин попал в базу данных проекта «Миротворец»

«Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», - говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.

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Отмечается, что в 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями Райкина на территории Украины, его не вносили в базу по причине отсутствия каких-либо подтверждений его противоправной деятельности.

Напомним, 17 ноября прошлого года в Одессе активисты сорвали спектакль российского актера Константина Райкина, поддержавшего аннексию Крыма. В частности, в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Василько был запланирован поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…».

Между активистами и зрителями началась перепалка. В театр прибыла полиция, в том числе начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

Справка УНИАН. Константин Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств» и пр.