Адвокат Балуха сможет узнать о состоянии здоровья своего подзащитного не раньше 2 апреля

Именно на 2 апреля назначено рассмотрение уголовного дела, заведенного на Балуха за «дезорганизацию» порядка в изоляторе временного содержания.

Адвокат осужденного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе сообщила, что сможет увидеть подзащитного и узнать полную информацию о состоянии его здоровья не ранее 2 апреля.

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Об этом она сообщила изданию Крым.Реалии. «В настоящее время невозможно его посетить и узнать о состоянии его здоровья. Полную информацию мы получим только, когда его увидим - 2 апреля», - сказала Динзе.

Именно на 2 апреля назначено рассмотрение уголовного дела, связанного с «дезорганизацией» порядка в изоляторе временного содержания. Это дело против Балуха завели в августе 2017 года, после того, как он подал заявление в полицию на незаконные действия начальника ИВС, а тот в ответ подал жалобу на активиста.

Как сообщалось, осужденный в аннексированном Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора.

Родные выразили обеспокоенность состоянием здоровья Балуха.

Ранее правозащитники сообщили, что Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Балуху. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года, заявив о выявленных на чердаке его дома патронах и нескольких тротиловых шашках.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - флаг Украины во дворе его дома.