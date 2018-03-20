Балуха держат в одиночной камере и лишили связи с родственниками

Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух продолжает объявленную накануне голодовку, он находится в одиночной камере, связь с ним отсутствует.

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Об этом Крым.Реалии сообщил 20 марта заместитель руководителя Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин. По его словам, Владимир Балух объявил бессрочную голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора, однако состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

«По словам гражданской жены, у Балуха проблемы с печенью, ему голодать вообще нельзя. Его пытались отговорить от этого шага, но Владимир – человек решительный, его переубедить не получится. Это его эмоциональное решение», –​ рассказал Чекрыгин.

Правозащитник отметил, что Владимир Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку. Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.

Пока не удалось получить комментарий у адвокатов Владимира Балуха по поводу состояния его здоровья.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.